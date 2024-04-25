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В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, скрывавшегося от правоохранительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

Росгвардейцы, следуя по маршруту патрулирования, на улице Матвея Кузьмина 28 апреля, остановили для проверки документов мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина. После установления личности выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража».

Для дальнейшего разбирательства 54-летний великолучанин передан сотрудникам правоохранительных органов.