Происшествия

Минометную мину нашли в поле в Новосокольническом районе

Минометную мину калибра 82 мм обнаружили в поле вблизи деревни Можино Новосокольнического района 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет по фотоснимкам идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).