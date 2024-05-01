Происшествия

Второй этаж жилого дома сгорел в Великолукском районе

Кровля и второй этаж двухэтажного жилого дома сгорела в деревне Подберезье-1 Великолукского района 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 11:23. Причина, предположительно, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла. От огня удалось спасти две хозяйственные постройки, соседний жилой дом.

В этот же день в 6:29 стало известно о возгорании на улице Глинки в Великих Луках. В нежилом доме выгорело помещение, огонь повредил кровлю. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Спасено три нежилых дома.

А 28 апреля в 13:42 поступило сообщение о возгорании на улице Родителева в Великих Луках. В гараже огонь повредил кровлю. В автомобиле ВАЗ-2106 1998 года выпуска выгорел моторный отсек, повреждены лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, передние сиденья, обшивка дверей, приборная панель, задние сиденья, закопчено лобовое стекло. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. От огня спасли гараж, жилой дом.