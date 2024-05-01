Происшествия

Почти семь миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами ряда жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Пушкинских Гор и Пыталово на общую сумму более шести с половиной миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской Ленте Новостей.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под выдуманными предлогами предотвращения незаконных попыток оформления кредитов, несанкционированного снятия денежных средств с банковских карт, а также предоставления возможности получения прибыли от инвестиций на интернет-платформах ввели собеседников в заблуждение и похитили их денежные средства. А еще несколько пенсионеров стали жертвами нечистых на руку лиц, которые обещали освободить их родственников от уголовной ответственности за якобы совершенные ДТП.

Таким образом, после общения с мошенниками граждане лишились в общей сложности более шести с половиной миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.