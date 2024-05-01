Происшествия

Жителя Палкино осудили за убийство сожительницы в новогоднюю ночь

Жителя Палкино привлекли к уголовной ответственности за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 1 января 2024 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился у себя дома. В ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений он трижды ударил свою сожительницу ножом в шею. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый не признал вину, отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Суд, исследовав собранные по делу доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.