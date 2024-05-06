Происшествия

Мужчина в черном спортивном костюме и кепке пропал в Великих Луках

Александр Пропп 1987 года рождения пропал в Великих Луках. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След», в ночь с 4 на 5 мая мужчина уехал в южную столицу из деревни Крутовраг Великолукского района и пропал.

Фото здесь и далее: поисковый отряд «След»

«Мужчина не местный, города Великие Луки не знает. По информации близких, его видели в центре города и он пытался связаться с ними с неизвестных номеров, но сделать это не получилось. Мог потерять документы вместе с телефоном», - рассказали поисковики.

Пропавший был одет в чёрный спортивный костюм с капюшоном, синие кроссовки, белую футболку и чёрную кепку.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефону поискового отряда «След»: +79113767676.