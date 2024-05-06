Происшествия

Сломавших новую лавку на автостанции в Печорах подростков поймали полицейские

Сотрудники МО МВД России «Печорский» в кратчайшие сроки установили подростков, повредивших лавку на автостанции в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

Несколько молодых людей прыгали на лавке и сломали ее. Такая видеозапись появилась в социальных сетях и региональных СМИ 6 мая.

Полицейские незамедлительно организовали проверку по данному факту, собственник предприятия также подал заявление в дежурную часть. По горячим следам удалось установить участников инцидента: ими оказались трое молодых людей 15-16 лет. Основной мотив их действий - хулиганство.

По данному факту проводится проверка. Родители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), один из подростков будет привлечен к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В полиции отметили, что родители подростков восстановили испорченное имущество.