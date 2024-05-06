Происшествия

Гражданина Индии в Себеже обязали покинуть РФ из-за проблем с документами

Гражданина Индии привлекли к административной ответственности в Себеже за нарушение режима пребывания в Российской Федерации (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

2 мая иностранца выявили сотрудники ОВД МО МВД России «Себежский». Мужчина был без документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, чем нарушил требования пункта 1 статьи 5 ФЗ РФ №115–ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Суд признал гражданина Индии виновным, ему назначили штраф в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда.