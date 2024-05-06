Происшествия

Пожилую женщину в малиновом платке разыскивают в Пскове

80-летнюю Нелли Воробьеву (Моисееву, Гореликову) разыскивают в Пскове. 7 мая женщина вышла из дома и пропала, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Была одета в коричневое пальто, черные штаны, черные ботинки, малиновый платок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.