Происшествия

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

Мошенники научились красть сим-карты дистанционно - они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего человек потеряет доступ к номеру, рассказал бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин.

«Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас "угнать" сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру», - сказал Александр Дубровин.

В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками

За последнее время число «угонов» сим-карт значительно выросло, и, как считает эксперт, на это оказало влияние увеличение количества виртуальных операторов связи, которые могут подключить номер прямо на сайте. Мошенники пользуются этим и выпускают новые сим-карты с чужими номерами телефона у виртуального оператора.

По мнению Александра Дубровина, определенное влияние оказало увеличение объемов утечек персональных данных, а также человеческий фактор - пользователи невнимательно относятся к защите собственных персональных данных, используют простые пароли или одинаковые пароли на всех сервисах.

«За последние годы произошла трансформация номера телефона в средство идентификации личности, и получив к нему доступ, мошенник может снять средства со счетов, взять кредит», - отметил эксперт.

Чтобы не попасться на такое мошенничество, эксперт советует устанавливать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию, где это возможно сделать. При сообщениях от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты следует обращаться в техподдержку компании, пишет РИА Новости.