Происшествия

Жилой дом сгорел в Себежском районе

Жилой дом сгорел в деревне Галузина Себежского района 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 10:53. В результате случившегося сгорел жилой дом и две хозяйственные постройки. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Еще об одном пожаре в этот же день сообщили в 6:32. В деревне Черняковицы Псковского района в неэксплуатируемом строении на первом этаже огонь повредил стену. Предположительная причина - поджог.

О пожаре в Стругокрасненском муниципальном округе сообщили в 15:48. В деревне Феофилова Пустынь сгорела хозяйственная постройка. В ведомстве считают, что причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.

В 16:28 стало известно о пожаре в многоквартирном доме на улице Юбилейной в Пскове. В двухкомнатной квартире одна комната выгорела, в другой - повреждена стена, полностью прогорела кровля здания. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.