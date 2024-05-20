Происшествия

Пенсионер на автомобиле Lada Largus пропал в Великих Луках

80-летний Александр Шмидт пропал в Великих Луках. 19 мая пенсионер уехал на автомобиле Lada Largus белого цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт» в Псковской области / «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, серые глаза. Мужчина был одет в серую жилетку, футболку, темные спортивные штаны, черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.