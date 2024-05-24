Происшествия

Псковичка лишилась денег после просьбы «знакомой»

Двое жителей Пскова поддались на уловки мошенников и лишились денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 23 мая жительнице Пскова в одном из мессенджеров от имени ее знакомой с просьбой одолжить денег обратилось неустановленное лицо. А у другого псковича возникли проблемы при попытке осуществления операции купли-продажи электросамоката на одном из популярных сайтов.

В результате, после общения с неизвестными эти граждане лишились в общей сложности более 100 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.