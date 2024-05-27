Происшествия

Почти 10 га земли выгорело в Псковской области на выходных

Шесть ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области на выходных, 25-26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

25 мая ландшафтные пожары зафиксировали в Псковском районе, Острове и Пустошке. Общая площадь горения составила 2,33 га. А в воскресенье, 26 мая, ликвидировали ландшафтные пожары в Острове, Новоржеве и Пустошке. Площадь горения – 7,1 га.

Помимо этого, в пятницу, 24 мая, сотрудники МЧС тушили ландшафтные пожары в Псковском районе, Бежаницах, а также три пожаре в Великолукском районе. Всего в этот день в регионе выгорело 4,03 га.

Ранее сообщалось, что в связи с жаркой погодой и из-за отсутствия осадков на большей части территории Псковской области прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности. Ряд муниципальных образований – Печорский и Невельский муниципальные округа, Великолукский район – ввели особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности.