Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей воздержаться от посещения лесов

В связи с жаркой погодой и из-за отсутствия осадков на большей части территории Псковской области прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС России

Ряд муниципальных образований – Печорский и Невельский муниципальные округа, Великолукский район – ввели особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности:

запрет на посещение гражданами лесов;

запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности;

запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности в лесах.

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«Прошу всех жителей области, независимо, установлен в вашем муниципальном образовании противопожарный режим или нет, воздержаться от посещения лесов, не разводить костры и не сжигать сухую траву. Риски серьёзные», - подчеркнул Михаил Ведерников.

О фактах обнаружения лесного пожара можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.