Михаил Ведерников призвал псковичей воздержаться от посещения лесов

В связи с жаркой погодой и из-за отсутствия осадков на большей части территории Псковской области прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: МЧС России
Ряд муниципальных образований – Печорский и Невельский муниципальные округа, Великолукский район – ввели особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности:
О фактах обнаружения лесного пожара можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.