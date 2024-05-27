Происшествия

Житель Псковского района забрал телефон с крыльца и получил условный срок

Ранее судимого 41-летнего уроженца села Карамышево Псковского района наказали за кражу телефона у своего знакомого (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что 4 июля 2023 мужчина находился в доме у своего знакомого в селе Карамышево. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник похитил мобильный телефон, стоимостью 9800 рублей, лежавший на ступени крыльца дома.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (полное признание вины, наличие малолетнего ребенка и др.) и отягчающего наказание обстоятельства (рецидива преступлений), назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.