Происшествия

Житель поселка Локня вытащил из земли чужие металлические столбы и понес наказание

Житель поселка Локня выплатит компенсацию потерпевшей за кражу металлических столбов с ее участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Локнянского района.

Суд установил, что 18 ноября 2023 около 22:00 злоумышленник пришел на земельный участок у дома потерпевшей и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, вытащил из земли 17 металлических столбов для рабицы, а затем сдал их в металлолом.

Стоимость похищенных металлических столбов составила 11 040 рублей.

Ранее мужчина был осужден за кражу по части 1 статьи 158 УК РФ.

Прокуратура района обратилась в суд в интересах потерпевшей с исковым заявлением к осужденному с требованиями взыскать с ответчика ущерб, причиненный преступлением, в размере 11 040 рублей. Суд рассмотрел и удовлетворил иск. Решение суда пока не вступило в силу.