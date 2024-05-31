Происшествия

Прихрамывающий мужчина пропал в Великих Луках

Владимир Федоров 1966 года рождения пропал в Великих Луках. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» Великие Луки.

Фото: поисковый отряд «След» Великие Луки / «ВКонтакте»

31 мая ушел из дома на улице Сибирцева и по настоящее время не вернулся. Мужчина страдает психическим заболеванием.



Был одет в темно-синию толстовку с капюшоном, с надписью белыми буквами на английском языке и чёрные спортивные штаны. С собой куртка чёрно-бежевая, шапка чёрная зимняя и, предположительно, его документы.

Мог направиться в деревню Горка Куньинского района, а также на авто- и ж/д вокзалы.

Особые приметы: прихрамывает на правую ногу, горбится, может имитировать звуки животных и транспорта.

Если увидите Владимира Фёдорова или обладаете полезной информацией, сообщите об этом по телефону великолукского поискового отряда «След» +79113767676.