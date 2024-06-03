Происшествия

Мошенники получили доступ к одиннадцати аккаунтам псковичей на «Госуслугах»

Неизвестные лица обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам одиннадцати псковичей на «Госуслугах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, одиннадцати пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук, Опочки, Великолукского, Новоржевского, Гдовского, Себежского, Опочецкого районов звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных сотовых компаний, портала «Госуслуги», Пенсионного фонда и других организаций. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт, перерасчета пенсии осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.