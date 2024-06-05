Происшествия

Печерянина отправили в колонию за попытку зарезать собутыльника

Жителя Печор признали виновным в покушении на убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

24 января обвиняемый находился в квартире по месту проживания в городе Печоры, когда к нему в гости пришел его знакомый. В ходе общения и совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры взял нож и нанес им несколько ударов в область шеи своего знакомого, после чего гость сумел убежать из квартиры напавшего. Вызванная пострадавшим бригада скорой помощи доставила его в лечебное учреждение, где мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.