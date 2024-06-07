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Происшествия

Мошенники получили от псковичей свыше четырех с половиной миллиона рублей

09.06.2024 12:20|ПсковКомментариев: 0

Более четырех с половиной миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Печор и Великолукского района после звонков мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников и незаконного доступа к счетам мошенники ввели граждан в заблуждение, завладев их сбережениями на общую сумму более четырех с половиной миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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