Происшествия

Мошенники получили от псковичей свыше четырех с половиной миллиона рублей

Более четырех с половиной миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Печор и Великолукского района после звонков мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников и незаконного доступа к счетам мошенники ввели граждан в заблуждение, завладев их сбережениями на общую сумму более четырех с половиной миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.