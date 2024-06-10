Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
чипсы из Пскова на ПМЭФ
Кабельный потенциал
на пороге перезагрузки
оксана филиппова интервью
ПЭМЗ ищет сотрудников
Господин Рейтингомер
дело ФАПное
ENERGY кешбэк-игра
михайловское 60 тысяч гостей
экзотика агротуризм
творог правда и мифы
обзор
выход есть профилактика суицида
кадры решают всё
баня «Гельдт» долгожданное открытие
 
 
 
ещё Происшествия 10.06.2024 14:320 Упавший с моста в Дно подросток оказался паркурщиком 10.06.2024 15:040 Артиллерийский снаряд нашли на улице Золотковской в Великих Луках 10.06.2024 14:340 Жилой дом и две постройки сгорели в новоржевской деревне Тростницы 10.06.2024 14:320 Упавший с моста в Дно подросток оказался паркурщиком 10.06.2024 14:250 Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка с железнодорожного пешеходного моста в Дно 10.06.2024 14:110 Подросток упал с пешеходного моста через железнодорожные пути в Дно
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 03.06.2024 22:070 Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Упавший с моста в Дно подросток оказался паркурщиком

10.06.2024 14:32|ПсковКомментариев: 0

Подросток, который упал с пешеходного моста на железнодорожные пути в городе Дно 10 июня, занимается паркуром. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

«Упал с перил моста на траву. Он занимается паркуром, решил пройтись перилам моста и оступился», - рассказал источник. 

Ранее сообщалось, что по факту падения подростка начала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. Подросток находится в больнице. 

Теги: #дно
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 199 человек
10.06.2024, 15:040 Артиллерийский снаряд нашли на улице Золотковской в Великих Луках 10.06.2024, 14:530 «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни. ВИДЕО 10.06.2024, 14:480 Частокол X века нашли археологи при раскопках в Выбутах 10.06.2024, 14:340 Жилой дом и две постройки сгорели в новоржевской деревне Тростницы
10.06.2024, 14:320 Упавший с моста в Дно подросток оказался паркурщиком 10.06.2024, 14:280 Дорогу на Великие Луки ремонтируют в Локнянском округе 10.06.2024, 14:270 В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода 10.06.2024, 14:250 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса. ВИДЕО
10.06.2024, 14:250 Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка с железнодорожного пешеходного моста в Дно 10.06.2024, 14:160 Дорожную коммунальную технику на 10 миллионов рублей закупят в Локнянском округе 10.06.2024, 14:130 Более 100 новых квартир станут доступны псковичам благодаря финансированию Сбером строительства жилого дома уже в следующем году 10.06.2024, 14:110 Подросток упал с пешеходного моста через железнодорожные пути в Дно
10.06.2024, 13:530 До +25 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 июня 10.06.2024, 13:370 Кем быть, или Путь к своему предназначению 10.06.2024, 13:290 В Пскове водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия 10.06.2024, 13:190 Полицейские обеспечили охрану правопорядка на футбольном матче в Великих Луках
10.06.2024, 13:100 18 домов в Локнянском округе подключили к природному газу - Иван Белугин 10.06.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение 10.06.2024, 12:480 Копии учредительных документов юрлица можно получить онлайн 10.06.2024, 12:460 Пушкинский праздник: что опубликовали псковичи в соцсетях
10.06.2024, 12:440 Отечественные фильмы покажут во Дворе Постникова в День России 10.06.2024, 12:420 Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, заявили в Минэкономразвития 10.06.2024, 12:360 Больницы и МФЦ хотят разрешить бесплатно размещать в исторических зданиях 10.06.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Рижская взлетная полоса
10.06.2024, 12:270 Экскурсию по местам съемок фильмов в Пскове проведут 22 июня 10.06.2024, 12:211 Военнослужащие устроили концерт на субботнике в псковской Черёхе 10.06.2024, 12:180 «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение 10.06.2024, 12:170 Саперы обезвредили снаряды времен войны в Великолукском районе
10.06.2024, 12:120 Чемпион России из Тулы заявился на встречу воздухоплавателей в Великих Луках 10.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни 10.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 июня 10.06.2024, 11:540 Участок проспекта Энтузиастов в Пскове закрыли для транспорта
10.06.2024, 11:440 Три человека пострадали в ДТП по вине пьяного тракториста в Великолукском районе 10.06.2024, 11:330 Псковичка стала призером соревнований «День прыжков» в Москве 10.06.2024, 11:210 Женские височные кольца нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове 10.06.2024, 11:110 Подозреваемых в преступлениях мужчин разыскивают в Псковской области
10.06.2024, 11:000 Веранда горела в многоквартирном доме на улице Вокзальной в Пскове 10.06.2024, 10:500 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса 10.06.2024, 10:480 «Псковские драконы» завоевали медали на Петровском гребном марафоне 10.06.2024, 10:410 Мужчина погиб при возгорании дома на две семьи в Опочке
10.06.2024, 10:360 Кабмин предложил вернуть водительские права участникам военных действий 10.06.2024, 10:330 «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни 10.06.2024, 10:250 Псковская область заняла 44 место в экологическом рейтинге регионов 10.06.2024, 10:110 На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана
10.06.2024, 09:570 Около 600 выпускников сдавали информатику и устную часть иняза в Псковской области 10.06.2024, 09:460 Россиян ждет сокращенная рабочая неделя 10.06.2024, 09:350 Статистические итоги Дней Пушкинской поэзии—2024 подвели в «Михайловском»  10.06.2024, 09:280 В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду
10.06.2024, 09:150 Россиянам списали 8,5 млрд рублей по внесудебному банкротству 10.06.2024, 09:000 Финансист предупредил россиян о рисках высокого дохода по вкладам 10.06.2024, 08:401 Спрос на рационализаторов у псковских компаний вырос на 80% — аналитики 10.06.2024, 08:200 Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 млн человек
10.06.2024, 08:000 Пару лосей в борщевике засняли под Псковом 10.06.2024, 07:402 Псковская область поднялась на 72 место в рейтинге развития регионов 10.06.2024, 07:200 Второй тренировочный полет провели воздухоплаватели в Великих Луках 10.06.2024, 07:000 Застройщиков хотят обязать сносить незавершенные в срок долгострои
09.06.2024, 22:250 Два легковых автомобиля столкнулись на круговом перекрестке на Запсковье 09.06.2024, 22:000 Онлайн-игру для детей о правилах безопасности рекомендует МЧС 09.06.2024, 21:400 Депутат Госдумы назвал способ выявить дипфейк 09.06.2024, 21:200 Мужчину с татуировкой в виде куполов во всю спину продолжают искать в Пскове
09.06.2024, 21:080 Пассажир автомобиля ВАЗ пострадал в результате ДТП в Опочке 09.06.2024, 21:040 Женщина ушибла голову при падении в автобусе в Пскове 09.06.2024, 21:000 Стоит ли пускать домашнее животное в кровать, рассказала психолог 09.06.2024, 20:400 Движение транспорта на четырех участках трассы Р-23 ограничат 10 июня
09.06.2024, 20:200 Археологи обнаружили заполненную сокровищами гробницу сына первого императора Китая 09.06.2024, 19:460 Эвакуированному с Псковского озера мужчине стало плохо на рыбалке 09.06.2024, 19:400 Жительницу Палкино подозревают в фиктивной регистрации гражданина Армении 09.06.2024, 19:200 Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию без визы
09.06.2024, 19:000 Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии 09.06.2024, 18:400 Врач объяснил, кому противопоказан бег 09.06.2024, 18:200 Великолучанка-воздухоплаватель поборется за звание чемпиона России 09.06.2024, 18:000 Дожди ожидаются на Северо-Западе в начале новой рабочей недели
09.06.2024, 17:400 Водитель автомобиля Mazda погиб в ДТП в Псковском районе 09.06.2024, 17:200 Спектакль «Пушкинские плавания» показывают в Дендропарке Пскова. ФОТО 09.06.2024, 17:000 Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле в Порховском районе 09.06.2024, 16:400 Фотовыставка «Псковские рифмы» откроется 14 июня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru