Происшествия

Упавший с моста в Дно подросток оказался паркурщиком

Подросток, который упал с пешеходного моста на железнодорожные пути в городе Дно 10 июня, занимается паркуром. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

«Упал с перил моста на траву. Он занимается паркуром, решил пройтись перилам моста и оступился», - рассказал источник.

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Ранее сообщалось, что по факту падения подростка начала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. Подросток находится в больнице.