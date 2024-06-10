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Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка с железнодорожного пешеходного моста в Дно

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения несовершеннолетнего с железнодорожного пешеходного моста станции Дно в Псковской области 10 июня, сообщает Telegram-канал ведомства. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Молодой человек находится в медицинском учреждении. Смотрите также Подросток упал с пешеходного моста через железнодорожные пути в Дно «Псковская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации транспортной инфраструктуры, профилактическую работу полиции и сотрудников железной дороги, при наличии оснований примет меры реагирования», - добавили в ведомстве.