Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка с железнодорожного пешеходного моста в Дно

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения несовершеннолетнего с железнодорожного пешеходного моста станции Дно в Псковской области 10 июня, сообщает Telegram-канал ведомства.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Молодой человек находится в медицинском учреждении.
«Псковская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации транспортной инфраструктуры, профилактическую работу полиции и сотрудников железной дороги, при наличии оснований примет меры реагирования», - добавили в ведомстве.