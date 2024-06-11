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Дом на две семьи горел в Себеже из-за неосторожности с огнем

13.06.2024 09:45|ПсковКомментариев: 0

Дом на две семьи горел в Себеже 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В МЧС о пожаре на улице Карла Маркса сообщили в 19:56. В многоквартирном жилом доме в одной из квартир на веранде огонь повредил стену. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

А во вторник, 11 июня, в 17:55 поступило сообщение о возгорании в деревне Перлица Красногородского муниципального округа. В бане сгорели кровля и предбанник, стены выгорели изнутри. По предварительной информации, причина – короткое замыкание электропроводки внутри бани. 

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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