Происшествия

Дом на две семьи горел в Себеже из-за неосторожности с огнем

Дом на две семьи горел в Себеже 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре на улице Карла Маркса сообщили в 19:56. В многоквартирном жилом доме в одной из квартир на веранде огонь повредил стену. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

А во вторник, 11 июня, в 17:55 поступило сообщение о возгорании в деревне Перлица Красногородского муниципального округа. В бане сгорели кровля и предбанник, стены выгорели изнутри. По предварительной информации, причина – короткое замыкание электропроводки внутри бани.