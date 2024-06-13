Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли в палкинской деревне Елизаветино

Артиллерийский снаряд калибра 76 мм обнаружили в деревне Елизаветино Палкинского района 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).