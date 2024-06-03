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Происшествия

Минометную мину идентифицировали в Великолукском районе 

04.06.2024 09:28|ПсковКомментариев: 0

Минометную мину калибра 81 мм нашли в Великолукском районе 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Для идентификации взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. 

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).  

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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