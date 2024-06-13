Происшествия

Дачного вора задержали с поличным в Палкинском районе

Жителя Палкинского района задержали по подозрению в совершении краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 10 июня в дом в деревне Кузьмино Палкинского района проникли через форточку и украли электропровода, удлинители и другое имущество. В тот же вечер из сарая у дома в деревне Вадрино Палкинского района украли алюминиевый кабель, удлинители, канистру.

По подозрению в совершении краж с поличным задержали безработного, ранее судимого мужчину 1974 года рождения. Похищенное изъяли. По имеющимся данным, краденые металлоизделия злоумышленник хотел сдать в пункт приема металла.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела. В настоящее время в ходе расследования устанавливается возможная его причастность к совершению и других преступлений подобного рода.