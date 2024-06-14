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Происшествия

Сайт по продаже наркотиков выявили полицейские в Псковской области

14.06.2024 12:43|ПсковКомментариев: 0

Сайт по продаже наркотических средств выявили полицейские в Псковской области. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции 14 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сайт по продаже наркотиков был выявлен сотрудниками полиции по Псковской области. При взаимодействии с региональным отделением Роскомнадзора его удалось заблокировать», - сказал он.

Александр Мамаев отметил, что с развитием технологий большая часть наркосбыта происходит при помощи Сети.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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