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Сайт по продаже наркотиков выявили полицейские в Псковской области

Сайт по продаже наркотических средств выявили полицейские в Псковской области. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции 14 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сайт по продаже наркотиков был выявлен сотрудниками полиции по Псковской области. При взаимодействии с региональным отделением Роскомнадзора его удалось заблокировать», - сказал он.

Александр Мамаев отметил, что с развитием технологий большая часть наркосбыта происходит при помощи Сети.