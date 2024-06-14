Сайт по продаже наркотиков выявили полицейские в Псковской области

Сайт по продаже наркотических средств выявили полицейские в Псковской области. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции 14 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Сайт по продаже наркотиков был выявлен сотрудниками полиции по Псковской области. При взаимодействии с региональным отделением Роскомнадзора его удалось заблокировать», - сказал он.
Александр Мамаев отметил, что с развитием технологий большая часть наркосбыта происходит при помощи Сети.