Происшествия

Невельчанин сядет в тюрьму на 8 лет и заплатит более 2,3 млн рублей за взятку

45-летнего жителя Невельского муниципального округа привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в сентябре 2022 года осужденный через посредника дал взятку инспектору службы таможенного контроля в размере 15 200 долларов США и 258 000 рублей для беспрепятственного прохождения грузовых транспортных средств с незаконно перемещаемым в них товаром (санкционной плодово-овощной продукцией) через стационарный пункт таможенного контроля «Невельский».

Осужденному назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере двукратной суммы взятки - более 2,3 млн рублей.

Деньги, являвшиеся предметом взятки, конфисковали в доход государства.