Происшествия

Иностранец отправился в колонию за организацию незаконного транзита сограждан через Печорский округ

Иностранца осудили за организацию незаконного транзита шести граждан Республики Индия в европейские страны через границу России в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый в конце 2023 года, находясь на территории Республики Индия, принял решение об организации незаконной миграции. Граждане Республики Индия должны были попасть в страны Европейского союза, используя территорию Российской Федерации в качестве транзитной страны.

Реализуя свой преступный умысел, подсудимый, находясь на территории Индии, нашел троих сограждан и взял на себя обязательства по их законному прибытию в Российскую Федерацию (оформление туристических российских виз), и в последующем организации их транзитного проезда через территорию Российской Федерации в Эстонскую Республику.

В декабре 2023 года граждане Индии прибыли на территорию Российской Федерации.

Позднее подсудимый забрал у них документы, удостоверяющие личность, нашел транспортное средство для их доставки в Печорский муниципальный округ, указал им место незаконного пересечения российско-эстонской границы в районе одного из населенных пунктов Печорского округа. При попытке пересечения границы граждане были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Он же организовал незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации еще троих граждан Республики Индия по той же преступной схеме. Подсудимый в судебном заседании признал, что совершил указанные действия, полностью согласился с предъявленным обвинением.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 322.1 УК РФ, частью 1 статьи 322.1 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.