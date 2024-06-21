Происшествия

Жительница Бежаниц осуждена за убийство мужа

41-летняя жительница поселка Бежаницы осуждена за убийства супруга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ходе судебного заседания установлено, что в начале октябре 2022 года у женщины произошел конфликт с супругом, в ходе которого она нашла кухонный нож и нанесла им супругу один удар в область задней поверхности грудной клетки, что повлекло за собой смерть мужчины в медицинском учреждении.

Пушкиногорский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, наличия на иждивении детей, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания, до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Приговор вступил в законную силу.