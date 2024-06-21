Происшествия

Псковичку приговорили к штрафу за хранение мефедрона

Жительницу города Пскова наказали за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В апреле женщина, находясь дома в Пскове, заказала в Сети наркотическое средство. Далее она получила данные на мобильный телефон от неустановленного лица о месте нахождения наркотика. В итоге она нашла застегивающийся пакет с находящимся внутри наркотическим средством. В ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия ее задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у неё изъяли мефедрон массой 0,98 грамма.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.