Происшествия

Пенсионер в камуфляжной кепке пропал в Пскове

81-летний Илья пропал в Пскове. 23 июня пенсионер ушёл из дома и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, короткая стрижка.

Был одет в тёмно-синюю спортивную куртку в белую полоску, чёрные брюки, чёрные кроссовки, камуфлированного цвета кепку.

Информацию, которая поможет в поисках пропавшего, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.