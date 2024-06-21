Происшествия

Сосед по общежитию забил псковича табуретом и ногами до смерти

Мужчина предстанет перед судом в Пскове по обвинению в причинении соседу тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 марта обвиняемый, находясь в коридоре общежития по месту проживания, встретил своего соседа. Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками, ногами и табуретом по голове. В результате потерпевший скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.