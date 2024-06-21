Происшествия

Водителя грузовика осудили за попытку дать взятку псковскому таможеннику

За покушение на дачу взятки заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни к уголовной ответственности привлекли жителя Республики Казахстан (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в апреле мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни 9 000 рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное перемещение грузового транспортного средства под его управлением через таможенную границу.

Мужчину задержали на таможенном посту.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф 20 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.