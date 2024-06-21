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В Пскове суд освободил женщину от наказания за кражу продуктов из «Ленты» из-за ошибки в полицейском протоколе

В Пскове суд освободил женщину от наказания за кражу продуктов из гипермаркета «Лента». Соответствующее постановление по делу об административном правонарушении 5-96/29/2024 опубликовано на сайте мировых судов Псковской области.

17 февраля в 13.15 женщина украла продукцию в гипермаркете на Рижском проспекте на общую сумму 1057 рублей 55 копеек.

Действия квалифицированы по ч. 1 ст.7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растрат.

Судья пришла к выводу, что действия женщины образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 рублей, но не более 2500 рублей).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года N 5 допускает переквалификацию действий на другую статью, предусматривающую состав правонарушения, «имеющий единый родовой объект посягательства», при условии, что назначаемое наказание не ухудшит положение лица. Поскольку санкция ч.2 статьи 7.27 КоАП РФ предусматривает более строгое наказание, законных оснований для переквалификации действий не имеется, потому что это повлечет за собой ужесточение меры.

Производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Добавим, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.27, составляются должностными лицами полиции.