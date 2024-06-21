Происшествия

Автомобиль Ford горел в Пскове

Автомобиль Ford Transit горел в Пскове 24 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре на улице Коммунальной, 11 поступила в ведомство в 21:52. В результате пожара огонь повредил салон и подкапотное пространство.

Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Еще об одном пожаре стало известно в 4:17. Полностью выгорело спальное помещение мансардного этажа в неэксплуатируемом жилом доме на улице Аллейной, 21 А в Пскове, также огонь повредил кровлю.

Причина — устанавливается.