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Комитет по здравоохранению Псковской области обязали выплатить компенсацию ребенку-инвалиду

Комитет по здравоохранению Псковской области обязали выплатить компенсацию ребенку-инвалиду в размере 8 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Установлено, что ребенку-инвалиду, проживающему на территории Порховского района, необходим ежемесячный прием лекарственного препарата.

В декабре 2023 года лечащий врач выписал ребенку необходимое лекарство, однако своевременно в учреждение здравоохранения оно поставлено не было, в связи с чем родители были вынуждены приобрести его самостоятельно. Заместителем прокурора было направлено исковое заявление в суд о взыскании затраченных денежных средств.

По результатам рассмотрения искового заявления суд обязал комитет по здравоохранению Псковской области возместить 8000 рублей в пользу матери ребенка-инвалида.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.