Происшествия

Житель Локнянского округа задолжал своему ребёнку почти 2 млн рублей и лишился свободы

Жителя Локнянского муниципального округа лишили свободы за неуплату средств на содержание ребенка (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Подсудимый с 2010 года должен платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ, являясь трудоспособным, в период с сентября 2023 по январь 2024 года алименты не выплачивал, добровольной материальной помощи ребенку не оказывал, мер к официальному трудоустройству не принимал. Общая задолженность по алиментам составляет свыше 1 млн 800 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд назначил нарушителю окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с зачетом 4 месяцев лишения свободы по предыдущему приговору.