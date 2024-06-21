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Житель Локнянского округа задолжал своему ребёнку почти 2 млн рублей и лишился свободы

25.06.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Жителя Локнянского муниципального округа лишили свободы за неуплату средств на содержание ребенка (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Подсудимый с 2010 года должен платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ, являясь трудоспособным, в период с сентября 2023 по январь 2024 года алименты не выплачивал, добровольной материальной помощи ребенку не оказывал, мер к официальному трудоустройству не принимал. Общая задолженность по алиментам составляет свыше 1 млн 800 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд назначил нарушителю окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с зачетом 4 месяцев лишения свободы по предыдущему приговору.

Теги: #уголовное дело #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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