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Семь уголовных дел возбуждено в отношении экс-депутата Псковского областного Собрания

В отношении бывшего депутата Псковского областного Собрания, экс-сопредседателя и исполняющего обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшего команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года Всеволода Козловского поступил ряд заявлений в правоохранительные органы, по семи из них возбуждены уголовные дела. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

Кроме того, вступило в законную силу государственное обвинение по уголовному делу в отношении Всеволода Козловского по факту совершения преступления по части 2 статьи 128.1 УК РФ — клеветы.

В суде установлено, что 17 февраля 2021 года он разместил информацию, не соответствующую действительности, порочащую честь и достоинство другого лица, свидетельствующую о совершении им преступлений, связанных с незаконными действиями по службе, а также даче взяток должностным лицам правоохранительных органов за вынесения заведомо незаконных решений.

Своими действиями бывший народный избранник подорвал репутацию потерпевшего - жителя города Великие Луки.

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С учетом мнения государственного обвинителя суд признал великолучанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание. После судебного заседания обвиняемый подал апелляцию, но позже от нее отказался и приговор вступил в законную силу.