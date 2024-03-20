Общество

Экс-депутату Псковского областного Собрания вынесли приговор за клевету

В отношении бывшего депутата Псковского областного Собрания, экс-сопредседателя и исполняющего обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшего команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года Всеволода Козловского вынесли приговор за клевету в анонимном Telegram-канале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

17 февраля 2021 года Всеволод Козловский в принадлежащем ему Telegram-канале распространил бездоказательственные сведения о бывшем сотруднике правоохранительных органов, ныне являющемся президентом одной из управляющих компаний, о причастности его к незаконной выдаче паспортов, а также о его «взаимодействии» с правоохранительными органами в интересах главы города Великие Луки.

Суд установил, что создателем и автором Telegram-канала «Баба Яга» является экс-депутат Всеволод Козловский. Он его создал, чтобы использовать в качестве платформы для пиара на выборах.

Всеволода Козловского осудили по части 2 статьи 128.1 УК РФ, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Вину он не признал.

Этим же приговором осужденный, в соответствии со статьей 78 УК РФ, освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.

Напомним, обвинение запрашивало штраф в размере 2 млн рублей и лишение свободы на 2 года условно.

Всеволод Козловский с 2014 по 2019 год был членом регионального штаба, сопредседателем и исполняющим обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области. 13 сентября 2015 года на довыборах избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному избирательному округу №7 (Великие Луки). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 59,97% избирателей.

С 18 сентября 2016 по 30 сентября 2021 года был депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва. Выдвигался от партии «Единая Россия», за него проголосовало 35,3% избирателей. В 2022 году возглавил команду партии «Яблоко» на выборах в депутаты Великолукской городской Думы.