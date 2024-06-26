Происшествия

Администрации сельских поселений Порховского района обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности

Проверку соблюдения органами местного самоуправления Порховского района требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе в населенных пунктах, граничащих с землями лесного фонда провела районная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном органе.

В соответствии с правилами противопожарного режима установлено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица, независимо от организационно – правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорий, прилегающей к лесу обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Вместе с тем установлено, что органами местного самоуправления указанные правила не соблюдаются, на территории множественных земельных участков, граничащих с землями лесного фонда необходимые противопожарные мероприятия не проводились.

В этой связи прокуратурой района в адрес администраций сельских поселений внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.