Происшествия

Мусороуборочная камера горела в псковской девятиэтажке

Мусороуборочная камера горела в девятиэтажном доме №21А на улице Западной в Пскове 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 14:00. В результате пожара огонь повредил пластиковый мусорный контейнер, закоптил камеру. Предположительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

Еще об одном пожаре стало известно в 12:36. Хозяйственная постройка полностью выгорела в деревне Кухарево Невельского муниципального округа. Предположительная причина возгорания – неисправность электрооборудования в хозяйственной постройке. Пожарным удалось спасти жилой дом и соседнюю хозяйственную постройку.