Происшествия

Псковского водителя «Яндекс-такси» наказали за кражу ноутбука и жесткого диска

Псковский водитель «Яндекс-такси» осужден за кражу ноутбука и жесткого диска, забытых в такси (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что житель города Пскова являясь водителем «Яндекс-такси» после завершения выполнения перевозки пассажира похитил забытые в салоне автомобиля ноутбук и внешний жесткий диск несмотря на неоднократные звонки с просьбой о возврате имущества.

Стоимость похищенного у гражданина имущества превышала 40 000 рублей, что являлось значительным ущербом для потерпевшего.

Суд признал похитителя виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Похищенное имущество в полном объеме и без повреждений возвращено владельцу на стадии предварительного расследования сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте.