Происшествия

Мошенники вновь обманули жителей Псковской области и заполучили более 5 млн рублей

Более 5,5 млн рублей лишились жители Псковской области в результате мошеннических действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Острова, Порхова, Локни, Пушкинских Гор, Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, искателям «быстрых денег» махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети. Другим доверчивым людям они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов или списания денежных средств с банковских счетов, в связи с чем следует срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Незнакомцы ввели также в заблуждение некоторых пользователей при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети, в том числе лодочного мотора и музыкальных инструментов. А другие аферисты под видом родственников и знакомых просили собеседников одолжить им денег.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.