Происшествия

Пскович предстанет перед судом за избиение собутыльника до смерти и бросок кружкой в лицо сестры

Пскович предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого и причинение вреда здоровью сестры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 27 ноября 2023 года в вечернее время обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, где между ним и еще одним гостем произошла ссора на почве совместного распития алкогольных напитков. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшему множественные удары ногами, руками, табуретом и сковородой в область головы, туловища и конечностей. От полученных повреждений мужчина впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Также 22 июля 2023 года в вечернее время обвиняемый и его сестра находились по месту их совместного проживания, когда между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина бросил стеклянную кружку в лицо сестре, причинив таким образом телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.