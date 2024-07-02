Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
модульный отдых
Магия слов и музыки
вакансий хоть отбавляй
достижения фермеров
«Банщикам» закон не писан?
Господин Рейтингомер
экзотика агротуризм
ковать кадры пока горячо
залог хорошего урожая
где в Пскове получить права
оксана филиппова интервью
лавандовая ночь
вкусное Пушкиногорье
выход есть профилактика суицида
на пороге перезагрузки
 
 
 
ещё Происшествия 02.07.2024 10:170 Деревья повалило на Мироносицком кладбище в Пскове 02.07.2024 18:590 Более 120 тысяч задолжала жительница Островского района своей дочери 02.07.2024 18:340 Порхович лишился свободы за убийство лежащего на диване знакомого 02.07.2024 16:510 Пскович предстанет перед судом за избиение собутыльника до смерти и бросок кружкой в лицо сестры 02.07.2024 16:130 Пскович отправился за решетку за сбыт наркотиков 02.07.2024 13:480 Житель Белгородской области выращивал наркосодержащие растения в Порховском районе
 
 
 
Самое популярное 25.06.2024 14:0410 Новый мост планируют построить в Пскове 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 28.06.2024 13:576 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 28.06.2024 12:2910 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 27.06.2024 17:217 В Пскове продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Порхович лишился свободы за убийство лежащего на диване знакомого

02.07.2024 18:34|ПсковКомментариев: 0

Житель города Порхова лишился свободы за убийство лежащего на диване знакомого (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.  

Установлено, что 7 апреля 2023 подсудимый, находясь в квартире по месту жительства в городе Порхов, совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки.

В ходе распития спиртного у подсудимого из чувства внезапно возникшей личной неприязни к потерпевшему, возник преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Реализуя задуманное, подсудимый подошел к лежащему на диване потерпевшему и нанес тому не менее 10 ударов кулаком и не менее 3 ударов ногой в область туловища и рук.

В результате умышленных преступных действий подсудимого, потерпевшему были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Потерпевший умер на месте преступления от травмы в виде ушиба с разрывом левой доли печени.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете развитие туризма и сферы отдыха в Псковской области?
В опросе приняло участие 68 человек
02.07.2024, 19:400 Названы способы сэкономить на такси 02.07.2024, 19:270 «Горячую» телефонную линию по противодействию коррупции проведут псковские приставы 02.07.2024, 19:200 Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» 02.07.2024, 19:170 Светлана Мельникова приняла участие в пресс-конференции ТАСС
02.07.2024, 19:000 Почему дистанционная работа станет еще привлекательнее, объяснила эксперт по налогам 02.07.2024, 18:590 Более 120 тысяч задолжала жительница Островского района своей дочери 02.07.2024, 18:410 Псковавтодор продолжает ремонт автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье по дорожному нацпроекту 02.07.2024, 18:400 Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО
02.07.2024, 18:340 Порхович лишился свободы за убийство лежащего на диване знакомого 02.07.2024, 18:200 Незаконный ввоз партии судака предотвратили в Псковской области 02.07.2024, 18:140 «Гонки по вертикали»: мусорный кризис №3, интрига вокруг кресла сенатора и кадровый дефицит. ВИДЕО 02.07.2024, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 июля
02.07.2024, 18:000 Поступления налогов в бюджет России выросли на 32% 02.07.2024, 17:540 Арендатора порховского полигона уведомили о недопустимости прекращения приема отходов из Пскова 02.07.2024, 17:450 Выпускников-медалистов чествовали в Островском районе 02.07.2024, 17:450 Александр Ширкин назначен директором Опухликовской школы
02.07.2024, 17:390 Сильные дожди, грозы и усиление ветра прогнозируют в Псковской области 02.07.2024, 17:350 «Кузница»: Фестивалей много не бывает? ВИДЕО 02.07.2024, 17:340 В Пскове исправили разметку после наезда автомашины ППС на пешехода 02.07.2024, 17:300 Роман Хотченков назначен прокурором Пскова
02.07.2024, 17:230 До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 3 июля 02.07.2024, 17:050 Дмитрий Певцов и его оркестр исполнят музыкальные шедевры советского кино в Псковской филармонии 02.07.2024, 16:510 Пскович предстанет перед судом за избиение собутыльника до смерти и бросок кружкой в лицо сестры 02.07.2024, 16:420 Суд завершил процедуру конкурсного производства в отношении «Формоза-ИТ»
02.07.2024, 16:400 На древней псковской крепости теперь можно проводить онлайн-экскурсии 02.07.2024, 16:290 Жители Пскова предпочитают знакомиться в Mamba 02.07.2024, 16:220 Renault съехал в кювет по дороге на Самолву, пострадала пассажирка 02.07.2024, 16:160 Дружина «Северяне» расположит свой лагерь на историческом фестивале «Хельга»
02.07.2024, 16:130 Пскович отправился за решетку за сбыт наркотиков 02.07.2024, 16:080 Анна Кузнецова: Общественные приёмные «Единой России» стали настоящим фронтом борьбы за интересы людей 02.07.2024, 16:060 «Россети» увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий урагана в Псковской области 02.07.2024, 16:050 Проверка региональной системы оповещения населения Псковской области пройдет 3 июля
02.07.2024, 16:040 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Нам не хватало беды… 02.07.2024, 16:030 Новая спортивная площадка появилась в Пскове 02.07.2024, 16:000 «Эхономика»: Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов об актуальных вопросах поддержки бизнеса. ВИДЕО 02.07.2024, 15:550 Туристический поезд через Великие Луки и Псков планируют запустить в 2025 году
02.07.2024, 15:320 Одностороннее движение вернут в Пскове на участок улицы Школьной 02.07.2024, 15:300 Фестивали реконструкции любой эпохи очень плохо поддерживаются на федеральном уровне - Ольга Тимофеева 02.07.2024, 15:204 «Гонки по вертикали»: мусорный кризис №3, интрига вокруг кресла сенатора и кадровый дефицит 02.07.2024, 15:140 В Пскове на улице Звездной исправят двойную сплошную разметку
02.07.2024, 15:090 СОЦПРОФ: Разработан механизм назначения и оценки эффективности услуг по комплексной реабилитации 02.07.2024, 15:072 Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Матвеев 02.07.2024, 15:000 Творожные истории. ЛОНГРИД 02.07.2024, 14:560 Систему оповещение проверят в Пскове 3 июля
02.07.2024, 14:500 Более 300 инициатив реализовали члены «Опоры России» 02.07.2024, 14:450 В Госдуме рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе 02.07.2024, 14:260 Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» пройдет в Пушкинских Горах 02.07.2024, 14:170 Около миллиона рублей потратили из областного бюджета на хоровой праздник
02.07.2024, 14:130 Все двери открыты, или Куда поступает псковская молодёжь 02.07.2024, 14:082 Михаил Ведерников согласовал в Минэкономразвития индивидуальную программу развития Псковской области до 2030 года 02.07.2024, 13:570 Ольга Тимофеева опровергла слухи об увольнении директора ТИЦ Ларисы Семашко 02.07.2024, 13:542 Посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий
02.07.2024, 13:480 Житель Белгородской области выращивал наркосодержащие растения в Порховском районе 02.07.2024, 13:430 Мероприятия в сфере культуры никогда не приносили прямой экономический эффект - Ольга Тимофеева 02.07.2024, 13:360 Пскович подозревается в фиктивной регистрации белорусов 02.07.2024, 13:220 Мастер-класс Надежды Бабкиной в Пскове перенесли в ГКЦ
02.07.2024, 13:192 «Ураганный ветер ломает опору ЛЭП за секунды»: псковские энергетики поделились кадрами стихии 02.07.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Фестивалей много не бывает? 02.07.2024, 12:523 До 40 км/час снизят скорость движения транспорта на Юбилейной в месте установки «лежачих полицейских» 02.07.2024, 12:380 Новая радиостанция появится в Великих Луках
02.07.2024, 12:320 Завершаются ремонтные работы в поликлинике в Пушкинских Горах 02.07.2024, 12:132 16 деревень в Псковском районе остаются без электроэнергии 02.07.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с первым вице-президентом «Опоры России» 02.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 2 июля
02.07.2024, 11:500 Сирену включат на территории Великих Лук 3 июля 02.07.2024, 11:400 «Ласточка» прибыла в Псков из Петербурга с двухчасовым опозданием 02.07.2024, 11:350 До 15 июля планируется установка нового контроллера светофора на перекрестке Народная – Коммунальная в Пскове 02.07.2024, 11:260 «Кузница»: Фестивалей много не бывает?
02.07.2024, 11:240 Бывшему военнослужащему предоставят жилье после вмешательства прокуратуры 02.07.2024, 11:050 Бесплатные интерактивы и мастер-классы пройдут на площадке «Вольный Псков» в рамках фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове 20 июля 02.07.2024, 10:560 Температурный рекорд зафиксировали в Пскове 1 июля 02.07.2024, 10:390 Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов станет гостем программы «Эхономика»
02.07.2024, 10:260 Приставы не выявили нарушений при использовании спорных «бань» в Великих Луках 02.07.2024, 10:170 Деревья повалило на Мироносицком кладбище в Пскове 02.07.2024, 10:100 Псковича задержали за попытку украсть алкоголь из магазина на улице Труда 02.07.2024, 09:564 Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru