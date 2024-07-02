Происшествия

Порхович лишился свободы за убийство лежащего на диване знакомого

Житель города Порхова лишился свободы за убийство лежащего на диване знакомого (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 7 апреля 2023 подсудимый, находясь в квартире по месту жительства в городе Порхов, совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки.

В ходе распития спиртного у подсудимого из чувства внезапно возникшей личной неприязни к потерпевшему, возник преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Реализуя задуманное, подсудимый подошел к лежащему на диване потерпевшему и нанес тому не менее 10 ударов кулаком и не менее 3 ударов ногой в область туловища и рук.

В результате умышленных преступных действий подсудимого, потерпевшему были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Потерпевший умер на месте преступления от травмы в виде ушиба с разрывом левой доли печени.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.