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Исполняющую обязанности старшей медсестры в Великих Луках обвинили в мошенничестве

Исполняющая обязанности старшей медицинской сестры одной из больниц города Великие Луки обвиняется в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

Установлено, что обвиняемая, занимая должность и.о. старшей медицинской сестры одной из больниц города, желая за счет денежных средств, принадлежащих учреждению здравоохранения, обогатить себя, в период с 1 апреля 2022 по 1 декабря 2022 вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о количестве отработанных ею смен и передавала их в бухгалтерию, после чего на основании указанных табелей происходило начисление заработной платы, в том числе и за фактические не отработанные обвиняемой смены.

С декабря 2022 года по февраль 2022 года обвиняемая, помимо себя, решила обогатить таким же образом свою знакомую и вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о количестве отработанных не только ею смен, но и своей знакомой, за что они потом получали заработную плату, которой распоряжались по своему усмотрению.

Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.