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Жителя Печор обязали построить забор вокруг хозяйства со свиньями

Жителя Печор обязали исправить нарушения ветеринарного законодательства при содержании личного подсобного хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

При осмотре подсобного хозяйства были установлены факты нарушения содержания восьми свиней. Территория вокруг дома и хозяйственных построек огорожена частично, состояние территории не удовлетворительное. Убой животных производится рядом с помещением свинарника в 10 метрах от проезжей части дороги улицы города. Хозяйственные постройки в неудовлетворительном состоянии. Хлев, где содержатся свинопоголовье, не имеет окон. Стены утеплены стекловатой с внутренней стороны. Вся площадь пола заполнена навозным слоем примерно 30 см. Хранение биологических отходов (навоз) осуществляется под открытым небом, не буртуется. Не обеспечено безвыгульное содержание свиней, животные свободно перемещаются по территории ЛПХ и соседних домов, возможен контакт с другими животными.

Установлено, что ответчик своими действиями, нарушает требования закона «О ветеринарии» и приказа Минсельхоза России от «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

В решении суд указал, что требования истца об ограничении количества скота до двух голов удовлетворению не подлежат, так как действующим законодательством не определено поголовье свиней, которое допустимо содержать при ведении личного подсобного хозяйства.

Однако, суд удовлетворил исковые требования частично, обязав ответчика незамедлительно со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации при содержании свиней в личном подсобном хозяйстве: огородить территорию содержания свиней, способом исключающим возможность проникновения на эту территорию посторонних лиц и транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных и обеспечить безвыгульное содержание свиней, либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц.