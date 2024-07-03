Происшествия

Невельчанин предстанет перед судом за смертельное избиение сожительницы

Житель Невельского района предстанет перед судом за избиение до смерти своей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, утром 13 марта обвиняемый и его сожительница находились в одной из квартир в Невеле, где совместно распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удары рукой в область лица и ногой по телу. После полученных повреждений самочувствие пострадавшей ухудшилось, и обвиняемый самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, доставившую потерпевшую в лечебное учреждение. Однако, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, пострадавшая от полученных травм скончалась.

Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.